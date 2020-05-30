Пожар изпепели частна зеленчукова борса край петричкото село Кърналово

Клуб на инвалидите-Сливен преди 47 минути, брой четения: 37 Излъчване:преди 47 минути, брой четения: 37

Тази нощ пожар изпепели частна зеленчукова борса край петричкото село Кърналово. Огънят е тръгнал от едно от халетата. Пламъците са били изключително силни и са обхванали и съседните сгради. Щетите са огромни и много сериозни. Димът от пожара се носи над селото. Движението около мястото на инцидента бе блокирано.

Потушен е пожарът, който избухна в петък вечерта в района на частната борса край петричкото село Кърналово. Напълно са опожарени са 10 клетки и един камион. Унищожена е стока за десетки хиляди левове, предаде NOVA.

При огнения инцидент има двама пострадали, съобщи кметът на Петрич Димитър Бръчков. Те са в стабилно състояние. По думите му сигналът за стихията е получен около 20.30 часа снощи. В борбата с пожара са се включили 4 пожарни коли от Петрич и една от Сандански, както и жители на селото.