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Пожар изпепели частна зеленчукова борса край петричкото село Кърналово
Тази нощ пожар изпепели частна зеленчукова борса край петричкото село Кърналово. Огънят е тръгнал от едно от халетата. Пламъците са били изключително силни и са обхванали и съседните сгради. Щетите са огромни и много сериозни. Димът от пожара се носи над селото. Движението около мястото на инцидента бе блокирано.
Потушен е пожарът, който избухна в петък вечерта в района на частната борса край петричкото село Кърналово. Напълно са опожарени са 10 клетки и един камион. Унищожена е стока за десетки хиляди левове, предаде NOVA.
При огнения инцидент има двама пострадали, съобщи кметът на Петрич Димитър Бръчков. Те са в стабилно състояние. По думите му сигналът за стихията е получен около 20.30 часа снощи. В борбата с пожара са се включили 4 пожарни коли от Петрич и една от Сандански, както и жители на селото.
Снимка: pixabay.com