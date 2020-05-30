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Прекъсване на водоподаването в селата Крушаре и Полско Падарево

30 май 2020 09:22, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 36 минути, брой четения: 16
Прекъсване на водоподаването в селата Крушаре и Полско Падарево

Днес 30.05 /събота/ поради авария е прекъснато водоподаването в с. Крушаре от 09.00ч. до 15.00ч. и в с. Полско Падарево от 09.00ч. до 12.00ч.

ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство

 

 

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