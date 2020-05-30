Прекъсване на водоподаването в селата Крушаре и Полско Падарево

Сливен Медия преди 36 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 36 минути, брой четения: 16

Днес 30.05 /събота/ поради авария е прекъснато водоподаването в с. Крушаре от 09.00ч. до 15.00ч. и в с. Полско Падарево от 09.00ч. до 12.00ч.

ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство