Ямболските фирми възстановяват обществения транспорт към Сливен и Тополовград

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 45 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 45

От понеделник, 1 юни, ямболските превозвачи възстановяват автобусния транспорт от Ямбол към Сливен и Тополовград, съобщиха за Радио/TV 999 от транспортните фирми.

Така схемата за обществен превоз към Сливен се възстановява напълно, а автобусите ще се движат през час като първия от Ямбол ще тръгва в 6:30.

Първият автобус към Тополовград ще тръгва в 8:00 от Автогара Ямбол и обратно в 10:30 от Тополовград. Следобедната линия е в 16:00 от Ямбол и в 17:30 от Тополовград.