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Премиерът провери ремонта на "Тракия" при 20-и км, до края на юни приключват

30 май 2020 15:30, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 29 минути, брой четения: 35
Бойко Борисов

Премиерът Борисов направи проверка на ремонта на виадукта на 20-и км на АМ „Тракия“.

Строителите работят и в събота, полагайки много усилия, съобщи той в профила си във Фейсбук.

Проверих как върви ремонтът на виадукта на 20-и км на АМ „Тракия“. Строителите работят и в събота, полагайки много усилия. Оставащите дейности са полагане на хидроизолация и асфалт. Ремонтът трябва да приключи до края на юни, за да може хората да пътуват до морето удобно и по-безопасно за активния летен туристически сезон, добавя Борисов.

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