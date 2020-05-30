Премиерът провери ремонта на "Тракия" при 20-и км, до края на юни приключват

Клуб на инвалидите-Сливен преди 29 минути, брой четения: 35 Излъчване:преди 29 минути, брой четения: 35

Премиерът Борисов направи проверка на ремонта на виадукта на 20-и км на АМ „Тракия“.

Строителите работят и в събота, полагайки много усилия, съобщи той в профила си във Фейсбук.

Проверих как върви ремонтът на виадукта на 20-и км на АМ „Тракия“. Строителите работят и в събота, полагайки много усилия. Оставащите дейности са полагане на хидроизолация и асфалт. Ремонтът трябва да приключи до края на юни, за да може хората да пътуват до морето удобно и по-безопасно за активния летен туристически сезон, добавя Борисов.