Национален съвет за туризъм: Готови сме за добре организиран, но все пак необичаен сезон

Клуб на инвалидите-Сливен преди 38 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 38 минути, брой четения: 28

Всички необходими предпоставки сезонът на туризма да започне на 15 юни е налице, каза в интервю за Нова телевизия Полина Карастоянова, изпълнителен директор на Националния съвет по туризъм. По думите й туристическият сектор е готов за добре организиран, но все пак необичаен сезон. Полина Карастоянова прогнозира, че много туристи ще избират планините и малките къщи за гости като алтернатива на морския туризъм и големите хотели. Конкуренцията с Турция и Гърция, където секторът се радва на държавна подкрепа, е „неравна битка“, каза още Полина Карастоянова.