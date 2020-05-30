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Национален съвет за туризъм: Готови сме за добре организиран, но все пак необичаен сезон

30 май 2020 16:53, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 38 минути, брой четения: 28
Полина Карастоянова

Всички необходими предпоставки сезонът на туризма да започне на 15 юни е налице, каза в интервю за Нова телевизия Полина Карастоянова, изпълнителен директор на Националния съвет по туризъм. По думите й туристическият сектор е готов за добре организиран, но все пак необичаен сезон. Полина Карастоянова прогнозира, че много туристи ще избират планините и малките къщи за гости като алтернатива на морския туризъм и големите хотели. Конкуренцията с Турция и Гърция, където секторът се радва на държавна подкрепа, е „неравна битка“, каза още Полина Карастоянова.

Източник: БНР
Снимка: БГНЕС

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