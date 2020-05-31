Прекъсване водоподаването на село Мечкарево

Сливен Медия преди 39 минути, брой четения: 14 Излъчване:преди 39 минути, брой четения: 14

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 31.05.2020г.(неделя) до 15.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Мечкарево.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.