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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Борисов инспектира строителството на спортния комплекс "Арена" в Бургас

31 май 2020 10:38, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 36
Бойко Борисов

Премиерът Бойко Борисов инспектира строителството на спортния комплекс "Арена" в Бургас. Премиерът се поинтересува дали строежът е забавен заради пандемията от коронавирус и дали сроковете се изпълняват. Заедно с него са и кметът на Бургас Димитър Николов и финансовият министър Горанов. Очаква се днес Борисов да провери на място как върви изграждането на обхода на Поморие.

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