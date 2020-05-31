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Сливен. Новини от източника. Последни новини

В Ямболска област оздравелите от COVID-19 изпревариха броя на починалите

31 май 2020 13:18, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 48
Covid-19

С петимата излекувани и изписани пациенти от МБАЛ "Св. Пантелеймон" в Ямбол през последните два дни оздравелите от COVID-19 са вече 18 души и изпревариха броя на починалите 15 заболели, което е много добра тенденция, съобщи директорът на болничното заведение д-р Панайот Диманов.

През изминалото денонощие в Ямболска област са установени две нови положителни проби за коронаинфекция, с което случаите стават 145.

Източник: БТА
Снимка: pixabay.com

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