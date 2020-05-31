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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Премиерът Борисов: Само лошото време може да охлади българо-турските отношения

31 май 2020 17:40, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 12 минути, брой четения: 25
Реджеп Ердоган и Бойко Борисов

По време на посещение в крайбрежния град Бургас, премиерът Бойко Борисов беше попитан от Българското национално радио за плановете на турския президент Реджеп Тайип Ердоган, който преди няколко дни обяви създаването на военна зона на пет километра от българската граница в регион Игнеада. Българският премиер заяви, че в момента нищо не го тревожи.

"Както каза моят колега Ердоган, само прогнозата за времето може да охлади отношенията ни", заяви Борисов, цитирайки турския държавен глава.

Източник: БНР
Снимка: БТА

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