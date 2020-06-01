Кметът Стефан Радев с поздрав към децата по повод 1 юни

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 18 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 18

Мили деца,

Честит празник!

Днес е най-слънчевият и жизнерадостен ден от всички.

Днес празнуват детското очарование, невинност и безгрижните игри.

Детството е най-прекрасният и незабравим период в живота на всеки от нас.

Пожелавам ви здраве, да растете щастливи, обгрижвани, не спирайте да вярвате в чудеса и смело осъществявайте мечтите си! Бъдете благословени!

Честит празник!