Хванаха 21-годишен неправоспособен шофьор и друг с с 1.65 промила алкохол

Сливен Медия преди 44 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 44 минути, брой четения: 21

Водач на МПС с алкохол над 1,2 промила и друг неправоспособен са установени от полицейски служители на територията на РУ- Сливен. В 10,50 часа на 30 май в района на село Крушаре е извършена проверка на 49-годишния М.Ш. от град Велико Тръново, водач на лек автомобил „Мерцедес Вито“. При проверката за употреба на алкохол той е показал положителна проба- 1,65 промила. М.Ш. е задържан за 24 часа. По случая е започнато бързо производство.

На 30 май, в село Желю войвода е извършена проверка на лек автомобил „Алфа Ромео“, управляван от 21-годишния В.А. от същото село. Полицейските служители установяват, че В.А. е неправоспособен и вече има наложено административно наказание за управление на МПС. По случая е започнато бързо производство.