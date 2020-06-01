Спасиха лебед, заплел се в рибарска корда във водоем в района на село Мечкарево

Сливен Медия преди 40 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 40 минути, брой четения: 20

На 30 май, около 20,00 часа, екип на РСПБЗН-Сливен се е отзовал на сигнал за пострадала птица-лебед, във водоем в района на село Мечкарево. Сигналът е подаден от жител на селото, който е забелязал, че птицата се е заплела в рибарска корда.

Птицата е освободена невредима. Сигнал е подаден и във Федерация на природозащитни сдружения „Зелени балкани“.