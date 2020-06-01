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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарушено водоподаване в Община Нова Загора.

01 юни 2020 11:49, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 25 минути, брой четения: 4

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на магистрален водопровод на водоснабдителна система „Червенаково„ Община Нова Загора ще бъде нарушено водоснабдяването в селата„ На 03.06.2020г. от 08.00 ч. до 22.00 ч. в с.Баня с. Кортен. с.Асеновец. с.Ценово. с.Съдйиско Поле. На 03.06.2020г. от 08.00ч до 22.00ч. на 05.06.2020г. с.Стойл Войвода. с.Загорци. с. Езеро. с.Богданово. с.Любимец. с. Любенова Махала. с.Млекарево. с. Бял Кладенец. с. Радецки.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

 

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

 

 

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