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Започва ремонт на светофара при Дамарския мост

01 юни 2020 16:22, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди 26 минути, брой четения: 12
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Започва планиран ремонт на светофарната уредба на кръстовището при бул. „Братя Миладинови“ с бул. „Хаджи Димитър“ и с бул. „Стефан Караджа“. Дейностите ще се извършват в почивните от 6 юни до 12 юли от 9 до 18 часа. В този период светофарът ще бъде изключван.

Ремонтът ще се извършва при подходящи метеорологични условия. Движението ще се осъществява, спазвайки пътните знаци.

Дейностите предвиждат подмяна на всички секции с нови с LED крушки. При строително-монтажните работи ще се наложи използването на авто-вишка, която ще бъде разположена така, че да не затруднява движението.

01.06.2020 г.

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