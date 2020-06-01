Започва ремонт на светофара при Дамарския мост

Община Сливен преди 26 минути, брой четения: 12 Излъчване:преди 26 минути, брой четения: 12

Започва планиран ремонт на светофарната уредба на кръстовището при бул. „Братя Миладинови“ с бул. „Хаджи Димитър“ и с бул. „Стефан Караджа“. Дейностите ще се извършват в почивните от 6 юни до 12 юли от 9 до 18 часа. В този период светофарът ще бъде изключван.

Ремонтът ще се извършва при подходящи метеорологични условия. Движението ще се осъществява, спазвайки пътните знаци.

Дейностите предвиждат подмяна на всички секции с нови с LED крушки. При строително-монтажните работи ще се наложи използването на авто-вишка, която ще бъде разположена така, че да не затруднява движението.

01.06.2020 г.