Започва ремонт на светофара при Дамарския мост в Сливен

Клуб на инвалидите-Сливен преди 16 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 16 минути, брой четения: 27

Започва планиран ремонт на светофарната уредба на кръстовището при бул. „Братя Миладинови“ с бул. „Хаджи Димитър“ и с бул. „Стефан Караджа“. Дейностите ще се извършват в почивните от 6 юни до 12 юли от 9:00 до 18:00 часа. В този период светофарът ще бъде изключван.

Ремонтът ще се извършва при подходящи метеорологични условия. Движението ще се осъществява, спазвайки пътните знаци.

Дейностите предвиждат подмяна на всички секции с нови с LED крушки. При строително-монтажните работи ще се наложи използването на авто-вишка, която ще бъде разположена така, че да не затруднява движението.