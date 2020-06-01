Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Започва ремонт на светофара при Дамарския мост в Сливен

01 юни 2020 16:32, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 16 минути, брой четения: 27
Сливен

Започва планиран ремонт на светофарната уредба на кръстовището при бул. „Братя Миладинови“ с бул. „Хаджи Димитър“ и с бул. „Стефан Караджа“. Дейностите ще се извършват в почивните от 6 юни до 12 юли от 9:00 до 18:00 часа. В този период светофарът ще бъде изключван.

Ремонтът ще се извършва при подходящи метеорологични условия. Движението ще се осъществява, спазвайки пътните знаци.

Дейностите предвиждат подмяна на всички секции с нови с LED крушки. При строително-монтажните работи ще се наложи използването на авто-вишка, която ще бъде разположена така, че да не затруднява движението.

Снимка: Станимир Петков

« предишнаследваща »


 