Резултати от онлайн конкурса за деца „Спомен за бъдещето - послание до моето Аз“

Сливен Медия преди 37 минути, брой четения: 8 Излъчване:преди 37 минути, брой четения: 8

През последните два месеца Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ - Сливен съвместно с Художествена галерия „Димитър Добрович“ – Сливен организирахме онлайн конкурс на тема „Спомен за бъдещето - послание до моето Аз“. Конкурсът бе насочен към децата и тийнейджърите - от 5 годишна възраст до 19 години включително, като позволените формати бяха: рисунка, есе, презентация или кратко видео. Всички творби са публикувани в специално създадена фейсбук страница, която може да разгледате на следния линк: https://www.facebook.com/futuremecontest

Благодарим на всички деца, от всички краища на България, които вложиха старание и споделиха с нас своите откровения за бъдещето. Изборът ни беше изключително труден, защото всяко едно дете има своето уникално и неподправено разбиране не само за утрото, но и за случващото се днес. Независимо от избрания формат за участие, ние сме силно впечатлени от представените творби. И понеже идеята на всеки конкурс е да отличи победители, по-долу публикуваме резултатите в следните категории:

Категория Рисунка :

1-во място:

Даяна Галинова Василева

2-ро място:

Зорница Кристиянова Христова

3-то място:

Aвелина Голубева

Специални награди:

Божидар Валентинов Андреев

Борис Даниелов Цветанов

Гергана Ивайлова Широкова

Петя Добромирова Димитрова

Категогирия Есе :

1-во място:

Максим Борогов

Николай Димитров Петков

Дея Мустафова Садуллова

2-ро място:

Юммю Нердинова Моллова

Симона Василева Василева

3-то място:

Мария Миткова Банкова

Жана Георгиева Русева

Специални награди:

Алия Тодорова

Андрея Герова и Алекс Герова.

Благодарим за участието на всички деца!