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Резултати от онлайн конкурса за деца „Спомен за бъдещето - послание до моето Аз“
През последните два месеца Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ - Сливен съвместно с Художествена галерия „Димитър Добрович“ – Сливен организирахме онлайн конкурс на тема „Спомен за бъдещето - послание до моето Аз“. Конкурсът бе насочен към децата и тийнейджърите - от 5 годишна възраст до 19 години включително, като позволените формати бяха: рисунка, есе, презентация или кратко видео. Всички творби са публикувани в специално създадена фейсбук страница, която може да разгледате на следния линк: https://www.facebook.com/futuremecontest
Благодарим на всички деца, от всички краища на България, които вложиха старание и споделиха с нас своите откровения за бъдещето. Изборът ни беше изключително труден, защото всяко едно дете има своето уникално и неподправено разбиране не само за утрото, но и за случващото се днес. Независимо от избрания формат за участие, ние сме силно впечатлени от представените творби. И понеже идеята на всеки конкурс е да отличи победители, по-долу публикуваме резултатите в следните категории:
Категория Рисунка :
1-во място:
Даяна Галинова Василева
2-ро място:
Зорница Кристиянова Христова
3-то място:
Aвелина Голубева
Специални награди:
Божидар Валентинов Андреев
Борис Даниелов Цветанов
Гергана Ивайлова Широкова
Петя Добромирова Димитрова
Категогирия Есе :
1-во място:
Максим Борогов
Николай Димитров Петков
Дея Мустафова Садуллова
2-ро място:
Юммю Нердинова Моллова
Симона Василева Василева
3-то място:
Мария Миткова Банкова
Жана Георгиева Русева
Специални награди:
Алия Тодорова
Андрея Герова и Алекс Герова.
Благодарим за участието на всички деца!