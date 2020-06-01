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Премиерът уволни Красимир Живков

01 юни 2020 18:29, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 40
Красимир Живков

Премиерът Бойко Борисов освободи Красимир Живков от длъжността заместник-министър на околната среда. Вчера министър-председателят съобщи, че Живков ще бъде отстранен от поста още в днешния ден.

Спецсъдът днес остави в ареста Красимир Живков и единият от братята Бобокови – Атанас, като постанови за тях най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража”.

На поста е назначена Славея Стоянова, която досега е работила в същото ведомство, съобщават от правителствената информационна служба.

Славея Стоянова е магистър на биологичните науки в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. От 2015 година до момента Стоянова заема длъжността директор на дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ в Министерството на околната среда и водите. Преди това е била главен експерт в същата дирекция.

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