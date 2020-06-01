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Криминална хроника Ямбол - 01.06.2020 г.

01 юни 2020 21:46, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 54
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 01.06.2020 г.

 

Служители от РУ Тунджа разследват две кражби от частни имоти. Вчера в полицията е постъпил сигнал от жител на село Робово, че за времето от 22 до 31 май, след разбиване врата на гараж е извършена кражба на 2 велосипеда, на обща стойност около 80 лева. По-късно същия ден в полицията е постъпил сигнал за взломна кражба от имот в село Гълъбинци. По данни на собственика са отнети ел.ножица, ъглошлайф, ел.дрелка, ел.кабел и други вещи. На местопроизшествията са извършени огледи, образувани са досъдебни производства.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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