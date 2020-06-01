Криминална хроника Ямбол - 01.06.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 54 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 54

Информационен бюлетин 01.06.2020 г.

Служители от РУ Тунджа разследват две кражби от частни имоти. Вчера в полицията е постъпил сигнал от жител на село Робово, че за времето от 22 до 31 май, след разбиване врата на гараж е извършена кражба на 2 велосипеда, на обща стойност около 80 лева. По-късно същия ден в полицията е постъпил сигнал за взломна кражба от имот в село Гълъбинци. По данни на собственика са отнети ел.ножица, ъглошлайф, ел.дрелка, ел.кабел и други вещи. На местопроизшествията са извършени огледи, образувани са досъдебни производства.