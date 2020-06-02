Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Кметът Стефан Радев: Днес свеждаме глава в знак на почит и признателност към големия български революционер Христо Ботев

02 юни 2020 09:02, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 30 минути, брой четения: 12
Стефан Радев

Скъпи съграждани,

Днес свеждаме глава в знак на почит и признателност към големия български революционер Христо Ботев!

Житейският му път е кратък, труден, изпълнен с драматизъм и напрежение до самия край, но посветен на една велика идея – свободата на българския народ. На нея поетът, революционер, патриот и водач посвещава целия си живот и прави своя съдбовен избор – свобода или смърт.

Едва ли има българин, който да остане безразличен към художественото майсторство в Ботевата лирика, в която ясно се открояват безграничната любов и отдаденост към отечеството.

Неговата личност ще остане сред най-светлите, надживели времето и забравата.

На нас се пада отговорността да съхраняваме духа му и волята за свободен и непримирим народ, оцелял, въпреки превратностите на времето.

Поклон!

« предишнаследваща »


 