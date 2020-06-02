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Стефан Радев: Днес свеждаме глава в знак на почит и признателност към големия български революционер Христо Ботев

02 юни 2020 09:43, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 24 минути, брой четения: 38
Кметът на община Сливен Стефан Радев

Скъпи съграждани,

Днес свеждаме глава в знак на почит и признателност към големия български революционер Христо Ботев!

Житейският му път е кратък, труден, изпълнен с драматизъм и напрежение до самия край, но посветен на една велика идея – свободата на българския народ. На нея поетът, революционер, патриот и водач посвещава целия си живот и прави своя съдбовен избор – свобода или смърт.

Едва ли има българин, който да остане безразличен към художественото майсторство в Ботевата лирика, в която ясно се открояват безграничната любов и отдаденост към отечеството.

Неговата личност ще остане сред най-светлите, надживели времето и забравата.

На нас се пада отговорността да съхраняваме духа му и волята за свободен и непримирим народ, оцелял, въпреки превратностите на времето.

Поклон!

Снимка: Интернет

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