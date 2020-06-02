Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Депутатите обсъждат създаването на държавна верига бензиностанции

02 юни 2020 10:08, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 36
Бензиностанция

Идеята за създаването на държавна верига бензиностанции ще бъде разглеждана днес в ресорната енергийна парламентарна комисия.

Веригата ще бъде изградена с промени в Закона за резервите и военновремените запаси. С тях се създава Държавна петролна компания.

А през нея властта ще изгради до сто бензиностанции и ще стопанисва данъчни складове. Бензиностанциите трябва да са готови до пролетта на следващата година и да започнат да конкурират частните само по цените.

Ще се прави анализ в кои точно населени места ще има държавни колонки.

Източник: БГНЕС
Снимка: pixabay.com

« предишнаследваща »


 