Депутатите обсъждат създаването на държавна верига бензиностанции

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 36 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 36

Идеята за създаването на държавна верига бензиностанции ще бъде разглеждана днес в ресорната енергийна парламентарна комисия.

Веригата ще бъде изградена с промени в Закона за резервите и военновремените запаси. С тях се създава Държавна петролна компания.

А през нея властта ще изгради до сто бензиностанции и ще стопанисва данъчни складове. Бензиностанциите трябва да са готови до пролетта на следващата година и да започнат да конкурират частните само по цените.

Ще се прави анализ в кои точно населени места ще има държавни колонки.