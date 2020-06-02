ПОКАНА ОТ СЛИВЕНСКА МИТРОПОЛИЯ

Митрополия Сливен преди 45 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 45 минути, брой четения: 24

Сливенска митрополия известява, че е изготвен проект „СЛИВЕНСКАТА СВЕТА ГОРА – КУЛТУРНО – ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО НА КАТЕДРАЛЕН ХРАМ „ СВ. ДИМИТЪР”, с който храм „ Св. Димитър” гр. Сливен ще кандидатства по Оперативна програма” РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020, Приоритетна ос 6: „ Регионален туризъм” – процедура BG16RFOP001-6.002 ” РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ АТРАКЦИИ”

По този повод на 12 юни, 2020 година в 14 часа, в катедралния храм „ Св. Димитър” гр. Сливен, ще се проведе обществено обсъждане на цитирания проект.

Каним православната сливенска общественост да участва в общественото обсъждане.

гр.Сливен

01 юни 2020 г.

Сливенска митрополия