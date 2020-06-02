Мъж остана без книжка и отнесе 2000 лева глоба за нелегални дрифтове в мол

Клуб на инвалидите-Сливен преди 42 минути, брой четения: 41 Излъчване:преди 42 минути, брой четения: 41

Нелегални автомобилни дрифтове бяха заснети в подземен паркинг на софийски търговски център, посочва NOVA.

Полицията е получила сигнал за опасната ситуация в неделя вечерта.

Извършителят е издирен - 24-годишен мъж от квартал „Орландовци”. Книжката му е отнета за три месеца. Той ще отнесе и 2000 лева глоба.

От МВР обясниха, че е рецидивист на пътя - през последните четири години три пъти са му взимали книжката.

„Дори шофьорът да е перфектен, това е техника и винаги може да се развали. Когато организираме дрифт състезания, има ограждения, полиция, патрулки”, коментира дрифт пилотът и инструктор Ина Русинова.