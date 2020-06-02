Нарушено водоподаване в селата Скобелево и Самуилово поради авария

Сливен Медия преди 36 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 36 минути, брой четения: 18

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 02.06.2020г. (вторник) от 11.00 ч. до 15.30ч. ще бъде прекъснато водоподаването на село Скобелево

От 11.00 ч. до 14.00ч. без вода остава и село Самуилово.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.