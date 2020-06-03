Цитат на деня: Чарли Чаплин

Сливен Медия преди 9 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 9 минути, брой четения: 13

Най-добрият ми приятел е човекът в огледалото, защото той никога няма да се засмее, докато аз плача