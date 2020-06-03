Прекъсване на водоподаването с.Ковачите

ВиК-Сливен преди 32 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 32 минути, брой четения: 19

Днес03.06 /срядя/ поради авария е прекъснато водоподаването до 15.30ч. в селото. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.