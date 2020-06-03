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ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” СЛИВЕН - телефони за връзка
Дирекция "Бюро по труда" Сливен
Трудови посредници:
стая № 6 – екип за работа с младежи - 0879007389
стая № 17 – 0878375245
стая № 18 – 0878264902
стая № 20 – 0878898624
стая № 21 – 0878375286
стая № 10 – екип за работа с работодатели – 0879007396
стая № 11 – 0879006422
стая № 12 – 0882825349, 0879007394
Изпълнение на програми и мерки за заетост и ОПРЧР:
Стаи № 1 и 2 – 0878386252
Стая № 8 – 0878288368
Стая № 9 – 0879007367
Стая № 7 - 0882825351
Централа на Дирекция „Бюро по труда” Сливен:
044 62-52-13
Електронна поща на Дирекция „Бюро по труда” Сливен: