Прекъсване на водоподаването в гр. Нова Загора

ВиК-Сливен преди 20 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 20 минути, брой четения: 11

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 03. 06. 2020 г. (сряда) поради авария до 20.30 ч, ще бъде нарушено водоподаването на гр. Нова Загора .

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.