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Затвориха детска градина „Детство“ в Сливен заради съмнения за заразено лице с коронавирус

03 юни 2020 11:08, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 18 минути, брой четения: 19
Стефан Радев

Детска градина „Детство“ в сливенския квартал „Младост“ е затворена заради съмнения, че лице от персонала е заразено с коронавирус.

Това съобщи днес кметът на Община Сливен Стефан Радев по време на извънреден брифинг.

„Имаме една детска градина, в която снощи предупредихме родителите да не водят децата. Има лице от персонала, която е била в контакт с диагностициран. Превантивно решихме, че е по-добре днес да не ходят децата. Взета е проба на тази служителка. Все още не е излязла.

Надяваме се да е отрицателна, но дори с с риск да бъде прието като свръхреакция, предпочетохме да не рискуваме с децата. Днес ще бъде извършена дезинфекция на детската градина“, каза кметът Стефан Радев.

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