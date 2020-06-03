Пътнически влак прегази лежащо върху релсите момиче в Разградско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 18 минути, брой четения: 30 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 30

Пътнически влак прегази лежащо върху релсите момиче, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е получен около 16:45 часа на 2 юни. При огледа на местопроизшествието е установено, че 23-годишното момиче от село Китанчево е лежала на жп линията между Дулово и Исперих, на 400 м преди жп спирка Китанчево.

57-годишният машинист на влака от Самуил е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества. Пробите му са отрицателни. Трупът на жената е откаран за аутопсия в болницата в Разград.