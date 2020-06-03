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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Обява

03 юни 2020 17:41, Жулиета Николова (РЦИР)
Излъчване: РЦИР преди около 1 час, брой четения: 30
рцир

Във връзка с проведено обучение по професията "Оператор на компютър", специалност "Текстообработване", първа степен на професионална квалификация, Ви уведомяваме, че ще бъдат проведени държавни изпити при следния график:

05.06.2020 г.- Държавен изпит по теория на професията.

08.06.2020 г.- Държавен изпит по практика на професията.

Обучаемите лица са уведомени за графика и начина на провеждане на държавните изпити.

Резултатите ще могат да бъдат получени в РЦИР Сливен след 11.06.2020 г.

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