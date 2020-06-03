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Най-натовареният път между Сливен и Ямбол ще бъде в ремонт
От утре – 4 юни, започва ремонтът на 8,6 км от път II-53 Сливен – Ямбол между Крушаре и Ямбол /от км 136 до км 144+604/ в област Ямбол, съобщиха от АПИ.
Строителните дейности ще се изпълняват поетапно на участъци от 50 м, за да не се затруднява трафикът. Движението ще се осъществява двупосочно в една лента и с ограничение на скоростта до 50 км/ч. Необходимо е шофьорите да карат с повишено внимание, да спазват пътната сигнализация и ограничението на скоростта.
Инвестицията е за над 5,5 млн. лв. и средствата са от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“. Очаква се ремонтните дейности да завършат до края на септември т.г.
Предвижда се премахване на старата асфалтова настилка, подобряване на отводняването, полагане на геомрежи, нова асфалтова настилка, хоризонтална маркировка, пътни знаци. Където е необходимо ще се ремонтира и пътната основа.
Пътят II-53 е най-натовареният в област Ямбол. Средно на денонощие по него преминават над 6000 автомобила. Обновяването на трасето ще подобри връзката между двата областни града, ще повиши безопасността на пътуване, ще улесни достъпа до АМ „Тракия” и до бъдещата икономическа зона „Сливен – Ямбол”.