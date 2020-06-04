Цитат на деня: Албер Камю

Сливен Медия преди 27 минути, брой четения: 7 Излъчване:преди 27 минути, брой четения: 7

По-добре да си свободен бедняк, отколкото богат роб. Разбира се, хората искат да бъдат и богати, и свободни. Заради това стават бедни роби.