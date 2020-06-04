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Цитат на деня: Албер Камю

04 юни 2020 08:02, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 27 минути, брой четения: 7
Албер Камю

По-добре да си свободен бедняк, отколкото богат роб. Разбира се, хората искат да бъдат и богати, и свободни. Заради това стават бедни роби.

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