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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Още два случая с Covid-19 са доказани в Сливен за последното денонощие

04 юни 2020 08:25, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 21 минути, брой четения: 57
Венцислав Мутафчийски

2 нови случая на коронавирус са регистрирани в Сливен за последното денонощие. Единият от тях е лекар. Това съобщиха току-що от Националния оперативен щаб. Така доказаните случаи в нашия град стават общо 105.

В България регистрираните случаи на COVID-19 са общо 2 585.

Снимка: Станимир Петков

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