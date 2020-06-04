Още два случая с Covid-19 са доказани в Сливен за последното денонощие

Клуб на инвалидите-Сливен преди 21 минути, брой четения: 57 Излъчване:преди 21 минути, брой четения: 57

2 нови случая на коронавирус са регистрирани в Сливен за последното денонощие. Единият от тях е лекар. Това съобщиха току-що от Националния оперативен щаб. Така доказаните случаи в нашия град стават общо 105.

В България регистрираните случаи на COVID-19 са общо 2 585.