Нарушено водоподаване в Община Нова Загора

ВиК-Сливен преди 14 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 13

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на магистрален водопровод на водоснабдителна система „Червенаково„ ще бъде нарушено водоснабдяването в следните селата: На 03.06.2020г. от 08.00 ч. до 22.00 ч.: в с.Баня, с. Кортен, с.Асеновец, с.Ценино и с.Съдийско поле. На 03.06.2020г. от 08.00ч до 22.00ч. на 05.06.2020г.: с.Стоил войвода, с.Загорци, с. Езеро, с.Богданово, с.Любенец, с. Любенова махала, с.Млекарево, с. Бял кладенец и с. Радецки.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.