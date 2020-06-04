Затвориха инфекциозното в Ямбол заради заразени лекари

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 47 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 47

Затварят за дезинфекция инфекциозното отделение на болницата в Ямбол, съобщава БНР. Тя ще се извърши от днес до 18 юни. Директорът на лечебното заведение д-р Панайот Диманов обясни, че дезинфекцията се налага заради заразени с коронавирус сред медицинския персонал.

По време на двуседмичната карантина частната болница "Св. Йоан Рилски" ще приема пациентите с коронавирус, като там ще се лекуват леките и средно тежките случаи. При усложнения и необходимост от реанимация ще се настаняват в Covid-реанимацията на държавната болница. През последния месец в областната болница са лекувани 76 пациенти с коронавирус, 90%от тях - от циганската махала в града.