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Хванаха 20-годишен от Сливен с наркотици

04 юни 2020 09:39, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 38 минути, брой четения: 31
Хванаха 20-годишен от Сливен с наркотици

Притежание на наркотици е установено при полицейска проверка в град Сливен. На 3 юни служители на РУ-Сливен са извършили проверка на 20-годишния Д.Д. в кв. “Новo Село“. В него са намерени и иззети 9 опаковки, съдържащи марихуана. Д.Д. е отведен в РУ-Сливен и задържан за 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство.

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