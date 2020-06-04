Хванаха 20-годишен от Сливен с наркотици

Сливен Медия преди 38 минути, брой четения: 31 Излъчване:преди 38 минути, брой четения: 31

Притежание на наркотици е установено при полицейска проверка в град Сливен. На 3 юни служители на РУ-Сливен са извършили проверка на 20-годишния Д.Д. в кв. “Новo Село“. В него са намерени и иззети 9 опаковки, съдържащи марихуана. Д.Д. е отведен в РУ-Сливен и задържан за 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство.