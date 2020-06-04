Затварят за две седмици инфекциозното отделение на областната болница в Ямбол заради заразени с Covid-19 медицински персонал

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От днес до 18 юни за дезинфекция ще бъде затворено инфекциозното отделение на Ямболската областна болница.

Инфекциозното отделение се затваря, заради положителни случаи сред медицински персонал, уточни директорът на лечебното заведение д-р Панайот Диманов.

По време на двуседмичната карантина частната болница „Св. Йоан Рилски“ ще приема пациентите с коронавирус, като там ще се лекуват леките и средно тежките случаи, а при усложнения и необходимост от реанимация ще се настаняват в Covid-реанимацията на държавната болница.

Само през последния месец в областната болница са лекувани 76 пациенти с коронавирус.