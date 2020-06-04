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Затварят за две седмици инфекциозното отделение на областната болница в Ямбол заради заразени с Covid-19 медицински персонал
От днес до 18 юни за дезинфекция ще бъде затворено инфекциозното отделение на Ямболската областна болница.
Инфекциозното отделение се затваря, заради положителни случаи сред медицински персонал, уточни директорът на лечебното заведение д-р Панайот Диманов.
По време на двуседмичната карантина частната болница „Св. Йоан Рилски“ ще приема пациентите с коронавирус, като там ще се лекуват леките и средно тежките случаи, а при усложнения и необходимост от реанимация ще се настаняват в Covid-реанимацията на държавната болница.
Само през последния месец в областната болница са лекувани 76 пациенти с коронавирус.
Източник: Радио/TV 999