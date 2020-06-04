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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Днес стартира ремонтът на част от второстепенния път между Сливен и Ямбол

04 юни 2020 11:10, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 17 минути, брой четения: 31
Строителни машини

Днес започва ремонтът на 8,6 км от път II-53 Сливен – Ямбол между Крушаре и Ямбол /от км 136 до км 144+604/ в област Ямбол.

Строителните дейности ще се изпълняват поетапно на участъци от 50 метра, за да не се затруднява трафикът. Движението ще се осъществява двупосочно в една лента и с ограничение на скоростта до 50 км/ч. Необходимо е шофьорите да карат с повишено внимание, да спазват пътната сигнализация и ограничението на скоростта, съобщават от Пътната агенция.

Пътят е най-натовареният в област Ямбол. Средно на денонощие по него преминават над 6000 автомобила. Обновяването на трасето ще подобри връзката между двата областни града, ще повиши безопасността на пътуване, ще улесни достъпа до АМ „Тракия” и до бъдещата икономическа зона „Сливен – Ямбол”.

Източник: БНР
Снимка: БГНЕС

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