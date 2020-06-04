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Управителят на МБАЛ "Хаджи Димитър" д-р Пенков: Приемът на пациенти в болницата е спрян

04 юни 2020 13:03, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 17 минути, брой четения: 23
Д-р Пенков

В болницата „Хаджи Димитър” в Сливен бяха открити 7 положителни проби за коронавирус в сряда. А днес те се увеличиха с още една.

Според управителя и собственик на болницата д-р Пенков, най-вероятно пациент е заразил медиците в отделението. От болницата имат и друга версия, но ще я съобщят, едва след като бъде направен съвместен анализ с РЗИ.

"Състоянието на болните е добро. Мисля, че в рамките на няколко дни ще бъдат изписани, тъй като нямат клинични симптоми. Само една от медицинските сестри има малко по-висока температура.

Приемът на пациенти е спрян. Той ще бъде възобновен, след като всички заразени бъдат изписани и болницата се дезинфекцира”, обясни още д-р Пенков.

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