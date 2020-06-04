Криминална хроника Ямбол - 04.06.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 23 минути, брой четения: 29 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 29

Информационен бюлетин 04.06.2020 г.

Служители от РУ-Тунджа установиха мъж, управляващ регистриран мотоциклет. На 3 юни в село Гълъбинци полицейски екип е извършил проверка на мотоциклет „Хонда“ без регистрационни табели, управляван от 46-годишен местен жител. При проверката е установено, че мотоциклета не е регистриран по надлежният ред. Образувано е досъдебно производство. Работата по случая продължава.

Полицаи от РУ Елхово разследват кражба от два камиона. Вчера в полицията постъпил сигнал, че в а индустриалната зона на града, в стопански двор, са разбити странични стъкла на два камиона и са отнети две ТОЛ-устройства. На местопроизшествието е извършен оглед, образувано е досъдебно производство.