Цитат на деня: Клинт Истууд

Сливен Медия преди 49 минути, брой четения: 30 Излъчване:преди 49 минути, брой четения: 30

Може би започвам да мисля като старец, но смятам, че хората са станали по-гневни и нетолерантни, отколкото са били преди.Преди можехме да изразим несъгласие по важен въпрос и пак оставахме приятели. А днес този, който не е съгласен с теб, е глупак и идиот.