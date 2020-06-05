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Цитат на деня: Клинт Истууд

05 юни 2020 08:02, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 49 минути, брой четения: 30
Клинт Истууд

Може би започвам да мисля като старец, но смятам, че хората са станали по-гневни и нетолерантни, отколкото са били преди.Преди можехме да изразим несъгласие по важен въпрос и пак оставахме приятели. А днес този, който не е съгласен с теб, е глупак и идиот.

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