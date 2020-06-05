Нарушено водоподаване в селата Самуилово и Селиминово поради авария

Сливен Медия преди 18 минути, брой четения: 8 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 8

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 05.06.2020г.(петък) от 09.00 ч. до 15.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на село Самуилово.

От 09.00 ч. до 15.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването и на село Селиминово.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.