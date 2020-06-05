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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарушено водоподаване в селата Самуилово и Селиминово поради авария

05 юни 2020 08:51, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 18 минути, брой четения: 8
ВиК

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 05.06.2020г.(петък) от 09.00 ч. до 15.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на село Самуилово.

От 09.00 ч. до 15.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването и на село Селиминово.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

 

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