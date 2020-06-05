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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 05.06.2020
No. Дата Длъжност Образование
323 4.5.2020 монтажник мет. конструкции средно+правоспособност за заварчик
324 4.5.2020 работник покриване на мет. повърхности основно,средно+д-т за строителна изолация
325 4.5.2020 счетоводител висше
331 7.5.2020 готвач основно,средно
339 8.5.2020 мениджър екип средно,висше
354 14.5.2020 социален работник, закрила на детето висше
355 14.5.2020 водач мотокар основно, с документ
359 15.5.2020 кредитен специалист банка средно
361 15.5.2020 обслужващ работник производство на пласмасови изделия средно
362 15.5.2020 монтажник електронни елементи средно,висше електроника
363 15.5.2020 общ работник средно
364 15.5.2020 мотокарист основно, с документ
374 18.5.2020 касиер средно
375 18.5.2020 обслужващ бензиностанция средно
376 18.5.2020 оператор преса средно
378 19.5.2020 шивач дамско облекло средно
384 20.5.2020 шофьор тежкотоварен автомобил средно
385 20.5.2020 булдозерист/багерист средно
386 21.5.2020 машинен оператор мебелно производство средно
392 26.5.2020 общ работник основно
392 26.5.2020 стругаро-фрезист средно
394 26.5.2020 шлосеро- електрозаварчик средно
396 26.5.2020 заварчик средно
397 26.5.2020 инженер, конструктор висше
398 26.5.2020 оперативен счетоводител висше
401 27.5.2020 машинен оператор производство на хляб средно
402 27.5.2020 месач на хляб средно
407 28.5.2020 монтажник дограма средно
409 28.5.2020 специалист ТРЗ висше
410 29.5.2020 готвач средно
411 29.5.2020 камариер хотел средно
412 29.5.2020 сервитьор средно
414 29.5.2020 продавач - консултант средно
415 29.5.2020 учител ЦДО висше, НУП
417 1.6.2020 сервитьор средно
434 1.6.2020 шлайфист средно ДВГ
438 2.6.2020 оператор пречиствателна станция средно
439 2.6.2020 оператор на изтеглящи машини средно
440 2.6.2020 оператор дребови машини средно
441 2.6.2020 оператор дараци средно
442 2.6.2020 настройчик на дребови машини средно
443 3.6.2020 продавач - консултант средно
444 3.6.2020 счетоводител средно,висше
445 3.6.2020 работник поддръжка основно,средно
447 3.6.2020 технически изпълнител средно
450 4.6.2020 шофьор средно
460 4.6.2020 работник ХВП средно
463 4.6.2020 продавач - консултант средно
464 4.6.2020 електротехник средно
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ТРУДОУСТРОЕНИ ЛИЦА
No. Дата Длъжност Образование
155 14.2.2020 продавач - консултант средно
255 11.3.2020 работник, сортировач основно
275 1.4.2020 отговорник спомагателни дейности средно
276 1.4.2020 системен оператор средно
277 1.4.2020 машинен оператор средно
278 1.4.2020 монтажник кабели средно
280 1.4.2020 машинен оператор поставяне на капсул средно
281 1.4.2020 компютърен оператор средно
282 1.4.2020 инженер конструктор висше
283 1.4.2020 монтажник електрически елементи средно
285 6.4.2020 машинен оператор средно