Кола блъсна 73-годишна жена на пешеходна пътека в Сливен

Сливен Медия преди 43 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 43 минути, брой четения: 27

На 4 юни, в 12,45 часа, в РУ-Сливен, е получен сигнал за настъпило пътно произшествие на кръстовище с булевардите "Хаджи Димитър" и "Братя Миладинови". Лек автомобил "Ситроен Берлинго", управляван от 47-годишен мъж от град Сливен е ударил, пресичаща на пешеходна пътека, 73-годишна жена.

От произшествието е пострадала пешеходката, която е получила фрактура на ръката, без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство.