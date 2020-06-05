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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Кола блъсна 73-годишна жена на пешеходна пътека в Сливен

05 юни 2020 09:57, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 43 минути, брой четения: 27
Пешеходна пътека

На 4 юни, в 12,45 часа, в РУ-Сливен, е получен сигнал за настъпило пътно произшествие на кръстовище с булевардите "Хаджи Димитър" и "Братя Миладинови". Лек автомобил "Ситроен Берлинго", управляван от 47-годишен мъж от град Сливен е ударил, пресичаща на пешеходна пътека, 73-годишна жена.

От произшествието е пострадала пешеходката, която е получила фрактура на ръката, без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство.

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