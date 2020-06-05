Задържаха водач на мотопед без регистрационна табела и с 2,25 промила алкохол

Сливен Медия преди 39 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 39 минути, брой четения: 17

Водач с 2,25 промила алкохол е хванат да управлява мотопед на пътя за село Панаретовци. На 4 юни, около 23,10 часа, в хода на специализирана операция по безопасност на движението полицейски екип е спрял мотопед „Гарели“, без регистрационна табела, управляван от 42-годишния З.К. от село Самуилово.

При проверката се установява, че мотопедът не е регистриран по надлежния ред. Пробата за употреба на алкохол на водача е показала положителен резултат 2,25 промила. З.К. е отведен в РУ-Сливен и задържан за 24 часа. По случая е образувано бързо производство.