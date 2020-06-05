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Хванаха 37-годишен от Сливен с наркотици

05 юни 2020 10:06, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 34 минути, брой четения: 14
Наркотици

Притежание на наркотици е установено от полицейски служители в град Сливен. На 4 юни, в 22,30 часа, в кв.“Сини камъни“, при осъществяване на патрулна дейност е извършена полицейска проверка на 37-годишния Д.Х. от град Сливен. В него са намерени и иззети две пакетчета, съдържащи метамфетамин и марихуана. Д.Х. е задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

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