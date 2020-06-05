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Пет са новозаразените с коронавирус в Сливен през последното денонощие

05 юни 2020 11:11, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 69
Коронавирус

Петима новозаразени с коронавирус са приети за лечение в две сливенски болници, - съобщава сайтът "Sliveninfo".

„В моето отделение настанихме четирима души. Сред тях няма пациент в тежко състояние“, каза пред Sliveninfo д-р Милена Ченкова, началник на Инфекциозното отделение в областната болница на Сливен.

Изпълнителният директор на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ д-р Васислав Петров каза, че новите четирима пациенти са медици от частната болница „Хаджи Димитър“. Сред тях няма лекар.

Петият приет за лечение през последното денонощие е настанен в Военна болница – Сливен.

 

Източник: "Сливен инфо"

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