Пет са новозаразените с коронавирус в Сливен през последното денонощие

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 69 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 69

Петима новозаразени с коронавирус са приети за лечение в две сливенски болници, - съобщава сайтът "Sliveninfo".

„В моето отделение настанихме четирима души. Сред тях няма пациент в тежко състояние“, каза пред Sliveninfo д-р Милена Ченкова, началник на Инфекциозното отделение в областната болница на Сливен.

Изпълнителният директор на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ д-р Васислав Петров каза, че новите четирима пациенти са медици от частната болница „Хаджи Димитър“. Сред тях няма лекар.

Петият приет за лечение през последното денонощие е настанен в Военна болница – Сливен.

Източник: "Сливен инфо"