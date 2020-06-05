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16-годишно момче е убито в София, има задържан
Тялото на 16-годишен младеж е намерено в столичния квартал „Димитър Миленков“. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура - София. Софийска градска прокуратура разследва обстоятелствата, свързани с откритото тяло.
Около 22:00 часа на 4 юни 2020 г. дежурен полицейски служител от 8-мо Районно управление на МВР в столицата, е забелязал на камерите за постоянния видеоконтрол необичайно раздвижване в района на кв. „Димитър Миленков“. На място са били изпратени полицейски екипи, установили безжизнено тяло на млад мъж.
Незабавно са били предприети действия по разследване и издирване, в резултат на които са установени четири лица, които по-рано били в непосредствена близост до пострадалия по време на инцидента. Същите са отведени до РУ за даване на обяснения.
Към настоящия момент е известно, че починалият е шестнадесетгодишният Б.Б. Тялото му е изпратено до Катедра по съдебномедицинските дейности за изясняване на причините на смъртта.
Образуваното досъдебно производство е за умишлено убийство. Има задържан – А.Г. (на 28 години), осъждан.
Работата по случая продължава.
Източник: https://dariknews.bg/novini/bylgariia/16-godishno-momche-e-ubito-v-sofiia-ima-zadyrzhan-2228381
Снимка: pixabay.com