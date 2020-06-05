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Благодарност към „Ротари” клуб - Сливен от Отделението по неонатология към МБАЛ "Д-р Иван Селимински"

05 юни 2020 12:39, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 36
Благодарствено писмо

Благодарност към „Ротари” клуб Сливен отправя Отделението по неонатология към МБАЛ "Д-р Иван Селимински". Писмото е за проявения жест на хуманност и съпричастност, насочен към най-малките недоносени пациенти.

С дарени средства от благотворителния коледен бал /м. декември 2019 г./ е закупен апарата Индиректен офталмоскоп, който е от изключителна важност за ранна диагноза и лечение на ретинопатия при недоносени новородени.

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