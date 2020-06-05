Благодарност към „Ротари” клуб - Сливен от Отделението по неонатология към МБАЛ "Д-р Иван Селимински"

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 36 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 36

Благодарност към „Ротари” клуб Сливен отправя Отделението по неонатология към МБАЛ "Д-р Иван Селимински". Писмото е за проявения жест на хуманност и съпричастност, насочен към най-малките недоносени пациенти.

С дарени средства от благотворителния коледен бал /м. декември 2019 г./ е закупен апарата Индиректен офталмоскоп, който е от изключителна важност за ранна диагноза и лечение на ретинопатия при недоносени новородени.